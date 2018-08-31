Новейший корвет прибыл на базу ТОФ для испытаний

Корвет «Громкий» прибыл с Амурского судостроительного завода во Владивосток для прохождения испытаний, сообщил представитель пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

По словам Воскресенского, корабль был доставлен на главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ) в транспортном плавучем доке «Зея».

«В течение нескольких дней «Громкий» будет выведен из дока, начнутся работы по наладке оборудования. Во Владивостоке на корабле завершат швартовые испытания, здесь же боевой корабль пройдет ходовые и госиспытания», – приводит его слова РИА «Новости».

Месяц назад заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщал, что ТОФ в ближайшее время получит корвет проекта 20380 «Громкий».

Всего в состав ТОФ войдут восемь кораблей проекта 20380.

«Громкий» – это второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Его предшественник – корвет «Совершенный» – был передан Тихоокеанскому флоту 20 июля 2017 года.

Оба корвета будут задействованы для охраны морской прибрежной зоны на Дальнем Востоке.

Корабли проекта 20380 являются многоцелевыми корветами, разработанными Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Они предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с надводными кораблями и подлодками, артподдержки морского десанта, а также для патрулирования зоны ответственности с целью блокады.