Украина отказала во въезде российским журналистам

Украинские пограничники не разрешили четырем российским журналисткам въезд на территорию страны.

На границе не пропустили журналистку сети SCOOP Анастасию Дроздову, корреспондента издания «Старая Русь» Елену Николаеву, Юлию Никитину из издания «Фонтанка» и Елену Владыкино из газеты «Мой район», сообщает «Громадське» со ссылкой на источники.

«Мы бились сутки. До самой последней минуты. Мои полутора суток без сна, все как в фильме «Терминал». Но во въезде в Украину мне все-таки отказали», – написала Дроздова в Facebook.

«Громадське» напоминает, что ранее на Украину не пустили журналистку телеканала «Дождь» Евгению Зобнину, актера и танцовщика Ильдара Тагирова, артиста балета Андрея Меркурьева.

По данным на начало недели, украинские пограничники не пропустили более 250 россиян из Белоруссии.

30 ноября на Украине запретили въезд на территорию страны мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. После этого стало известно, что в ряде случаев пограничники не пропускают и женщин из России.