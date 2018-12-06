В Чечне своеобразно объяснили отсутствие в регионе «убийств чести»

В Чечне нет «убийств чести», так как в регионе отсутствуют безнравственные женщины, сказал пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова Альви Каримов.

«Выводы так называемого доклада об убийствах «по мотивам чести» притянуты за уши. В нашей республике нет ничего подобного. Вы просто не найдете у нас безнравственных женщин, женщин, употребляющих алкоголь», – заявил Каримов, передает «Интерфакс».

Также он добавил, что Чечня находится на последнем месте в России по убийствам женщин.

Ранее правозащитники из фонда «Правовая инициатива» заявили, что якобы в Чечне, Дагестане и Ингушетии жертвами «убийств чести» с 2013 по 2017 годы стали 39 россиянок. Сообщалось, что преступления совершаются с целью «обелить честь семьи».

Утверждается, что убивают девушек, «запятнавших» себя, а сами преступления провоцируют слухи, которые распространяются о них. Правозащитники уверены, что многие мужчины оправдывают убийц, так как полагают, что преступники действовали в состоянии аффекта и были спровоцированы сплетнями.

Также правозащитники приводят примеры: девушка была застрелена братом из пистолета в 2009 году, в суде мужчина признался в убийстве и заявил, что сестра вела себя «аморально».