Правозащитники узнали о десятках жертв «убийств чести» на Кавказе

Исследование представителей «Правовой инициативы» так называемых «убийств чести» в Чечне, Дагестане и Ингушетии показало, что его жертвами с 2013 по 2017 годы стали 39 россиянок, погибших от рук родственников.

Статистика показала, что жертвами становились молодые девушки или женщины в разводе, а также жены в возрасте от 20 до 30 лет. Наибольшее количество «убийств чести» правозащитники зафиксировали в Дагестане, сообщает «Комсомольская правда».

Правозащитники открыли информационную кампанию в социальных сетях #УбитыСплетнями. В рамках этой кампании они рассказывают о погибших женщинах на Северном Кавказе.

Так, девушка Лейла (имя изменено) была застрелена братом из пистолета в 2009 году, когда ей был 21 год. В суде мужчина признался в убийстве и объяснил это тем, что сестра вела себя «аморально».

Утверждается, что на преступления идут, чтобы «обелить честь семьи». Убивают девушку, «запятнавшую» себя. Убийство девушек в основном провоцируют слухи, которые распространяются о них. Один отец убил двух дочерей за то, что те поздно возвращались домой.

Правозащитники указывают, что многие мужчины на Северном Кавказе оправдывают убийц, так как считают, что те действовали в состоянии аффекта и были спровоцированы сплетнями. При этом только в 42% «убийств чести» виновные были наказаны по приговору суда.