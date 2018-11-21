Появилось объяснение, почему Сурков начал ходить с тростью

Директор Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков объяснил, почему помощник президента России Владислав Сурков вынужден ходить с тростью.

Ранее в СМИ появилось фото, на котором 54-летний Сурков идет, опираясь на трость. Появились в том числе предположения, что Сурков может быть чем-то болен.

Однако позже Чеснаков в своем Telegram опубликовал новое фото Суркова с тростью в руке, пояснив, что помощник президента получил травму во время игры в зимний стритбол (уличный баскетбол).

В 2017 году Суркову уже приходилось объяснять свой «изможденный вид» на некоторых фотографиях.