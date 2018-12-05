Уничтожение мины на российском морском курорте сняли на видео

В Анапе специалисты обезвредили якорную мину времен Великой Отечественной войны, об этом сообщили в администрации города.

Мину нашли дайверы в морской акватории в районе детского санатория «Бимлюк», сообщается на сайте администрации Анапы.

Информацию о находке передали в правоохранительные органы. Специалисты Черноморской военно-морской базы Новороссийска выехали на место и уничтожили снаряд.

Во время проведения этих действий территорию оцепили полицейские и казаки, на месте присутствовали сотрудники МЧС.

Позднее в сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент ликвидации якорной мины.

Ранее в Керчи специалисты МЧС Республики Крым обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны.