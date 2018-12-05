Число жертв взрыва гранаты в Подмосковье выросло до трех человек

Число погибших из-за взрыва гранаты в квартире подмосковного поселка Куровское увеличилось до трех, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

«Еще один пострадавший мужчина умер в больнице. Всего погибли три человека – двое мужчин и женщина», – сказала помощник руководителя регионального ГСУ СК Евгения Кирюшина, передает ТАСС.

Ранее источник сообщал, что граната, предположительно, разорвалась в результате бытового конфликта.

Взрыв произошел на третьем этаже здания.