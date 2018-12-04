При взрыве в жилом доме в Подмосковье погиб человек

Взрыв произошел в жилом доме в подмосковном поселке Куровское, есть погибший и пострадавшие, сообщил источник.

«В поселке Куровское в одной из квартир жилого дома произошел хлопок, в результате чего один человек погиб и еще трое пострадали», – сообщил ТАСС источник.

Он отметил, что взрыв – предположительно, боеприпаса – произошел в квартире на третьем этаже. Разрушений и возгорания нет.

На место прибыли полицейские.

Напомним, 15 ноября в доме на улице Нагорной в Москве произошел взрыв, пострадали три человека.