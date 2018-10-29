В московской многоэтажке произошел взрыв

В 14-этажном жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв, сообщил представитель экстренных служб столицы.

В экстренных службах уточнили, что взрыв неустановленного вещества произошел в квартире №30 на пятом этаже 14-этажного жилого дома №19 на улице Нагорная, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека, повреждена стена между квартирами, а также выбиты стекла в квартире.

В столичном главке МЧС и в «Мосгазе» сообщили, что информация о взрыве бытового газа не подтвердилась. Возгорания в результате ЧП не последовало.

По словам источника в правоохранительных органах, причиной взрыва стали некие манипуляции со взрывоопасной жидкостью.

«Один из жильцов переливал из одной емкости в другую взрывоопасную жидкость. В результате нарушения правил безопасности произошел хлопок», – пояснил источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции.

Напомним, в минувшее воскресенье в Москве из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуировали два железнодорожных вокзала.