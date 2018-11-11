В Москве эвакуировали два железнодорожных вокзала

Из-за сообщений об угрозе взрыва в Москве эвакуировали сначала Киевский вокзал, а затем Белорусский, сообщили источники.

Из здания Киевского вокзала эвакуировали после поступления информации об угрозе взрыва около 1 тыс. человек, передает «Интерфакс».

ТАСС утверждает, что сообщение об угрозе взрыва на Киевском вокзале проверялось, но людей не эвакуировали.

Между тем, позже началась эвакуация людей из Белорусского вокзала после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва.