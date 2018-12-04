В жилом доме в Подмосковье взорвалась боевая граната

Взрыв в жилом доме в подмосковном поселке Куровское, в результате которого погиб человек, произошел в результате разрыва гранаты, сообщил источник.

«Причиной взрыва стала граната, возможно, из-за неосторожного обращения с ней. Обстоятельства сейчас устанавливаются», – рассказал источник ТАСС.

Он отметил, что граната, предположительно, разорвалась в результате бытового конфликта. Жильцы квартиры, по его словам, ведут асоциальный образ жизни.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел в квартире на третьем этаже. Погиб один человек, еще трое пострадали.