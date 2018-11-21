Сбербанк повысил возрастной лимит для получения потребкредита

Сбербанк решил поднять верхнюю возрастную границу для получения потребительского кредита: теперь на него могут рассчитывать клиенты старше 65 лет при условии погашения долга к 70 годам.

Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова сообщила, что пенсионеры активно пользуются банковскими сервисами, передает РИА «Новости».

«Каждый третий работающий пенсионер вкладывает денежные средства в срочные счета, дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров, кредитные карты есть у 13% клиентов старше 55 лет, а услугой «Мобильный банк» пользуются 63% пенсионеров», – сказала она.

Она отметила, что все больше пенсионеров стремятся расширять свои возможности и улучшать качество жизни, в том числе с использованием потребительских кредитов.

«Этот сегмент является одним из наиболее приоритетных для Сбербанка, и создание лучших на рынке продуктов в нем – не только наша деловая, но и социальная миссия», – заявила она.

В августе Объединенное кредитное бюро сообщало, что у каждого пятого российского пенсионера (8,26 млн человек) есть не закрытый перед банком долг, общая сумма кредитов заемщиков старше 60 лет достигла 886 млрд рублей.

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