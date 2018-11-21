Захарова заявила об ответных мерах в случае усиления войск США на Кипре

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5 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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К чему приведут ограничения по покупке валюты в обменниках

Население может пострадать из-за тех, кто отмывает деньги через обменные пунктыФото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Вслед за предложением проверять происхождение денег при покупке долларов в ЦБ РФ рождаются еще более экстремальные идеи. Например, обсуждается предложение заставить людей покупать валюту только в том банке, где они уже имеют счет. С чем связано желание Банка России ограничить валютные операции – и к чему может привести реализация подобных идей? Подробности...
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Как «Северный поток – 2» скажется на будущем Украины

Порошенко не верит своему счастью – и правильно делает Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Россия готова дать гарантии того, что Украина останется транзитером газа и после ввода в строй «Северного потока – 2». Так высшее политическое руководство России отвечает на подозрения Европы о дальнейшей судьбе Украины по итогам строительства газопровода. Действительно ли судьба Украины зависит от нового российско-европейского газопровода? Подробности...
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Выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты

В голосовании приняли участие 5,5 млн человекФото: великиеимена.рф
По итогам конкурса «Великие имена России» предполагалось переименовать в честь знаменитых личностей 47 аэропортов. Итоги таковы: пять названий под вопросом, а страна отказала в поддержке великим писателям и советским маршалам, предпочтя им художников и монархов. При этом некоторые регионы заметно выделяются на общем фоне. Подробности...
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Россия способна оказать крайне важную для США услугу

Пребывание США в Афганистане оказалось отнюдь не прогулкойФото: Danish Siddiqui/Reuters
Вашингтон, похоже, осознал, что по крайней мере одну из важнейших для себя проблем не может решить без участия России. Признаком этого стала подготовка визита в Москву высокопоставленного представителя Госдепа. Речь пойдет об Афганистане. В чем именно состоит проблема США – и чем могла бы помочь Россия? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Майор армии ДНР Прилепин «взял» МХАТ имени Горького

Катерина Кладо, киновед
Художественным руководителем МХАТ имени Горького будет Эдуард Бояков, за литературную часть станет отвечать Захар Прилепин – еще недавно майор и замкомбата спецназа ДНР. Бушуют дискуссии – «наши» или «не наши» взяли театр, хотя это и не почта с телеграфом. Подробности...

Порошенко в полном отчаянии и молится на войну

Андрей Бабицкий, журналист
За пять лет после Майдана Украина пережила такую катастрофу, что назначить ответственного за весь испытанный кошмар все равно придется. Кандидатов на эту роль всего несколько, а возглавляет список Петр Алексеевич. Подробности...
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Кант проиграл в честной борьбе

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Несмотря на прогерманскую пропаганду, несмотря на провокации вандалов, история с голосованием показала следующее: калининградцы в большинстве своем настроены патриотично и выбирают собственных, исторически российских выдающихся личностей. Подробности...
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    Чем обернулось военное положение на Украине

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    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Захарова заявила об ответных мерах в случае усиления войск США на Кипре

             5 декабря 2018, 11:36
          Фото: MFA Russia/Twitter/Global Look Press
          Текст: Алексей Дегтярев

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          Россия примет ответные меры в случае усиления военного присутствия США на Кипре, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

          Захарова заявила, что разные источники сообщают о проработке Вашингтоном возможности наращивания военного присутствия США на Кипре с целью противодействия «возрастающему российскому влиянию в регионе в свете успешного хода операции ВКС России в Сирии», передает ТАСС.

          «Дальнейшая милитаризация острова, его втягивание в реализацию американских и натовских планов неизбежно приведут к опасным и дестабилизирующим последствиям для самого Кипра. В Москве не могут не учитывать антироссийскую подоплеку этих планов. В случае их реализации мы будем вынуждены принять ответные меры», – подчеркнула представитель МИД.

          Ранее замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявлял, что НАТО под видом учений собирает войска на границе России.


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