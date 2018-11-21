Захарова заявила об ответных мерах в случае усиления войск США на Кипре

Россия примет ответные меры в случае усиления военного присутствия США на Кипре, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что разные источники сообщают о проработке Вашингтоном возможности наращивания военного присутствия США на Кипре с целью противодействия «возрастающему российскому влиянию в регионе в свете успешного хода операции ВКС России в Сирии», передает ТАСС.

«Дальнейшая милитаризация острова, его втягивание в реализацию американских и натовских планов неизбежно приведут к опасным и дестабилизирующим последствиям для самого Кипра. В Москве не могут не учитывать антироссийскую подоплеку этих планов. В случае их реализации мы будем вынуждены принять ответные меры», – подчеркнула представитель МИД.

Ранее замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявлял, что НАТО под видом учений собирает войска на границе России.