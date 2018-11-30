Минобороны заявило о стягивании войск НАТО к границам России

НАТО под видом учений собирает войска на границе России, заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

«Страны НАТО вооружаются, под видом учений концентрируются войска, тяжелая и бронетанковая техника в странах Балтии, Польше и других странах», – сказал Фомин, передает РИА «Новости».

Представитель министерства уточнил, что наращиванием сил занимаются в том числе те страны НАТО, которые многим обязаны России.

«За Польшу мы положили более 600 тысяч жизней, и теперь Польша главный радетель этого всего: на своей территории готовы уже три командования открыть, базу», – пояснил Фомин.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Польша готовит свою армию для защиты от предполагаемой «агрессии России».