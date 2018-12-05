На Кубе собрались запустить мобильный интернет

Жители Кубы смогут пользоваться мобильным интернетом, сообщил исполнительный директор кубинской телекоммуникационной компании ETECSA Майру Аревич.

Мобильный интернет запустят на всей территории Кубы с 6 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Granma.

По словам вице-президента ETECSA по бизнес-стратегии и технологиям Тани Веласкес Родригес, доступ в интернет получат владельцы телефонов, поддерживающих технологию 3G. Они смогут приобрести пакет интернета, позвонив по специальному номеру.



На выбор предложено несколько пакетов: 600 мегабайт интернета будут стоить семь кубинских конвертируемых песо (равен доллару), 1 гигабайт – 10 песо, 2,5 гигабайта – 20 песо, 4 гигабайта – 30 песо.



Сейчас на Кубе можно получить доступ в интернет только в специальных общественных точках доступа по Wi-Fi и в очень ограниченном числе учреждений.