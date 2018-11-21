В порту Керчи сфотографировали «пропавшие» украинские бронекатера

Утром в среду в порту Керчи засняли якобы пропавшие украинские военные катера «Никополь» и «Бердянск», задержанные российскими пограничниками у берегов Крыма.

Фотографии публикует портал «Крым.Реалии». Катера обнаружены у причальной стенки в акватории «Генмола» в Керчи.

Оба катера, таким образом, передислоцированы вглубь порта – на территорию, принадлежащую пограничникам ФСБ России.

Накануне крымские СМИ сообщили, что бронекатеров нет у причала, к которому они были пришвартованы изначально, однако источники сообщили, что «исчезнувшие» катера просто были перешвартованы на другую причальную стенку.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую госграницу и были задержаны.