Появилось объяснение «исчезновению» задержанных украинских кораблей из порта Керчи

Задержанные украинские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», «исчезновение» которых заметили местные СМИ, на самом деле не покидали порт Керчи, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Они были перешвартованы на другую причальную стенку там же», – передает его слова РИА «Новости».

Источник отметил, что украинский буксир «Яны Капу» остался на прежнем месте.

Ранее местное издание КерчьИНФО сообщило, что катеров нет у причала, к которому они были пришвартованы после задержания.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую госграницу и были задержаны. Москва заявила о провокации украинских властей, на Украине в свою очередь ввели военное положение.