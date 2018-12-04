Названа «криминальная столица Украины»

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Одесса стала криминальной столицей страны, для нормализации ситуации в город направят дополнительные силы Нацгвардии и полицейских.

«Отчего Одесса превратилась за последние месяцы в столицу криминального мира Украины?.. Почему случилось так, что профессиональные рейдеры-активисты стали неотъемлемым атрибутом деловой и политической жизни Одессы?» – сказал Аваков, передает «Интерфакс».

Он сказал, что в первый день военного положения в городе задержали 17 боевиков, атаковавших стройку.

Позднее Аваков в своем Twitter добавил, что рейдеры-активисты появились в Одессе, поскольку это было «удобно» некоторым местным управленцам. «Парень с битой» не будет определять меру правосудия (в Одессе)», – заявил министр в заключение.

В конце ноября корабли украинских ВМС незаконно пересекли российскую госграницу и были задержаны. 3 декабря задержанным украинским военным предъявили обвинение.