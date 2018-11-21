Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко о Керченском проливе

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова потеряла сознание в эфире ток-шоу во время выступления президента Петра Порошенко.

В передаче «Свобода слова» на телеканале ICTV обсуждался инцидент в Керченском проливе. Порошенко внезапно прекратил выступление и ушел из кадра.

Как оказалось, он направился к Денисовой, увидев, что она упала. Находившиеся в студии люди помогли ей подняться и увели.

Ведущий сообщил, что ей оказывается помощь.

«Работает по двадцать часов в сутки, чтобы освободить украинских моряков, мобилизуя международную поддержку, мобилизуя уполномоченного по правам человека Российской Федерации, координируя работу адвокатов», – объяснил состояние Денисовой Порошенко.

Ранее Денисова сообщала, что получила от российского омбудсмена Татьяны Москальковой информацию об условиях содержания 24 украинских моряков в СИЗО.

Напомним, 25 ноября три корабля украинских ВМС пересекли российскую государственную границу и были задержаны. Все моряки, находившиеся на борту украинских кораблей, задержаны.