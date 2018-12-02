Москалькова рассказала Киеву об условиях украинских моряков в СИЗО

Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила от российского омбудсмена Татьяны Москальковой информацию об условиях содержания 24 украинских моряков в СИЗО.

«Она (Москалькова) сообщила, что члены московской Общественной наблюдательной комиссии посетили 21 украинского моряка, который содержится в Лефортовском СИЗО. С каждым из них разговаривали. По словам Москальковой, условия содержания украинских военнопленных «отвечают международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет», – написала Денисова в Facebook.

Также посетили трех украинских моряков, которые находятся в медицинском подразделении «Матросской тишины».

«Их лечение проходит нормально. На следующей неделе их посетит уполномоченный по правам человека в городе Москве, а также Уполномоченный по правам человека Москалькова», – сообщила Денисова.

По ее словам, она собирается провести переговоры с Москальковой о предоставлении ей возможности посетить украинских моряков.

В прошлое воскресенье три корабля украинских ВМС перешли российскую государственную границу и были задержаны. Все моряки, находившиеся на борту украинских кораблей, задержаны.