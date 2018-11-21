Названа причина смерти командующего Пятым флотом ВМС США

Анонимный источник в военных кругах назвал причину смерти командующего Пятым флотом ВМС США, вице-адмирала Скотта Стирни, тело которого было обнаружено 1 декабря на территории королевства Бахрейн.

По данным телеканала CNN, причиной командующего Пятым флотом ВМС США стало самоубийство, передает ТАСС.

Исполняющим обязанности командующего Пятым флотом ВМС США стал бывший заместитель Стирни, контр-адмирал Пол Шлиз.

Напомним, в минувшую субботу в Бахрейне нашли мертвым командующего Пятым флотом ВМС США Скотта Стирни.