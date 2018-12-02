Командующего Пятым флотом ВМС США нашли мертвым в Бахрейне

Тело командующего Пятым флотом американских ВМС вице-адмирала Скотта Стирни обнаружено в его резиденции в Бахрейне, сообщает ВМС США.

МВД Бахрейна и ВМС США расследуют обстоятельства смерти вице-адмирала. ВМС сообщает, что на данный момент нет оснований говорить о преднамеренном убийстве, передает РИА «Новости».

В зону оперативной ответственности Пятого флота ВМС США входит Персидский залив и часть Индийского океана, передает ТАСС.