Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

В новогоднем обращении президент Владимир Путин призвал россиян сплотиться в единую команду, чтобы страна развивалась успешно и каждый смог почувствовать изменения к лучшему; глава государства особо подчеркнул важность поддержки тех, кто нуждается в помощи.

«Мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года, видим восторженные глаза малышей, чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе, а их сердца согреты чуткостью и вниманием, и понимаем, что вот оно, новогоднее волшебство, и создает его наша душевная щедрость. Она востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен, ведь чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия», – сказал Путин в обращении, записанном несколько дней назад и вышедшем в эфир в часовом поясе Камчатки за несколько минут до полуночи, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что под Новый год все обычно загадывают желания, чтобы «близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались». Но добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой, подчеркнул президент.

«Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре и, главное – шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему», – заявил Путин. «Сделать это можем мы только вместе», – убежден он.

«Помощников у нас никогда не было и не будет, и поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой», – заметил глава государства. «И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей», – пожелал он.

Путин поздравил россиян с Новым годом и призвал пожелать счастья тем, кто рядом, «раскрыть свои сердца навстречу друг другу». «Ведь когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства, мир наполняется любовью и доверием», – сказал он, пожелав гражданам страны счастья и благополучия, а России – успехов и процветания.

В этом году празднование Нового года омрачено трагедией в Магнитогорске, где в результате взрыва газа, по последним данным, погибли четыре человека, а под завалами могут оставаться до 40 человек. Путин прилетел в Челябинскую область и сразу же направился в оперативный штаб МЧС на месте происшествия. Глава государства осмотрел завалы обрушившегося дома и навестил в больнице подростка, спасенного из-под обломков. Президент поручил местным властям не экономить на расселении жильцов дома, а также помочь пострадавшим с восстановлением документов.

Путин призвал российских граждан в новогоднюю ночь помянуть людей, погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Обращение главы государства традиционно является самым популярным эфирным событием на российских телеканалах в новогоднюю ночь. Поздравление начинается 31 декабря в 23.55, сразу после него транслируется сигнал точного времени – бой курантов, а затем исполняется государственный гимн.

Президент подводит итоги уходящего года, определяет приоритеты на следующий год, поздравляет россиян с наступающим Новым годом.

Первое новогоднее поздравление по радио всему советскому народу прозвучало 31 декабря 1941 года от всесоюзного старосты Михаила Калинина. Оно предшествовало первому исполнению нового государственного гимна Советского Союза.

Традицию телевизионных обращений открыл генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС), председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев в канун 1971 года, который выступил 31 декабря за 10 минут до боя курантов.

С конца 1970-х годов поздравление к советскому народу зачитывал диктор Центрального телевидения Игорь Кириллов, а в 1985-м новогодние обращения были возобновлены – тогда с поздравлением выступил генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев.

31 декабря 1991 года к россиянам обратился первый президент России Борис Ельцин. Тогда он говорил о переходе к рыночной экономике и освобождению цен со 2 января 1992 года. Ельцин первым из руководителей государства появился перед россиянами с бокалом шампанского. В 1997 году он подкрепил слова о семейных ценностях присутствием в кадре своей семьи.

31 декабря 1999 года состоялось два поздравления: уходящего в отставку первого президента России Бориса Ельцина и его преемника – временно исполняющего обязанности президента Владимира Путина. Ельцин сказал: «Я ухожу, я сделал все что мог… Мне на смену приходит новое поколение – поколение тех, кто может сделать больше и лучше». Он попросил прощение у народа за допущенные ошибки и поздравил всех с наступающим праздником.

Исполняющий обязанности президента России Владимир Путин поздравлял сограждан из кабинета в Кремле. Он подчеркнул большую заслугу Бориса Ельцина «в том, что Россия пошла по пути демократии и реформ, не свернула с этого пути, смогла заявить себя как сильное независимое государство». Путин призвал поднять бокалы за новый век России, за любовь и мир в каждом доме, за здоровье родителей и детей.

С 2000 по 2007 год президент Владимир Путин записывал обращение на Ивановской площади Московского Кремля. Новогодние обращения третьего президента России – нынешнего премьер-министра Дмитрия Медведева – записывались с Патриаршего моста с видом на Кремль.

Ивановская площадь вновь стала местом новогоднего обращения после избрания Путина президентом в 2012 году. Тогда он подчеркивал, что «личные планы неотделимы от России, от сердечных, благородных чувств к своей Родине».

В 2013 году Путин, нарушив многолетнюю традицию, выступил с двумя новогодними обращениями к россиянам.

В 2014 году он поблагодарил россиян за сплоченность и готовность отстаивать интересы страны, а в качестве примера исполнения планов привел Олимпийские игры в Сочи.

В 2015 году президент особо поздравил с праздником «тех наших военнослужащих, которые борются с международным терроризмом, отстаивают национальные интересы России на дальних рубежах». Он напомнил, что в 2015 году Россия отмечала 70-летие Великой Победы.

В 2016 году Путин в новогоднем обращении отмечал, что год был непростым, однако трудности, с которыми столкнулась Россия, сплотили граждан страны. В своем обращении глава государства также напомнил о тех, кто встречает Новый год вдали от Родины.

В 2017 году Путин пожелал всем гражданам страны успехов и благополучия, «мира и процветания нашей любимой и единственной России». Отдельно глава государства поздравил граждан России, которые в праздник «работают, выполняют воинский или профессиональный долг, дежурят в больницах, ведут самолеты и поезда».