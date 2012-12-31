Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

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31 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 20:53  |  vz.ru
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Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»

Европа прикрыла собой «Северный поток – 2» от ТрампаФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Еврокомиссия, которая недолюбливает «Северный поток – 2», выступила с важнейшим заявлением. Угрозы Трампа не могут остановить строительство газопровода, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Таким образом, Европа устранила последнее препятствие на пути «Северного потока – 2». Не менее важный сигнал Брюссель посылает и Киеву. Как «Северный поток – 2» прошел семь кругов ада и что ждет Украину?  Подробности...
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Герои 18-го года – года катастроф и побед

Учительница Татьяна Дерсалия и футболист Игорь Акинфеев совершили настоящий подвигФото: с личной страницы в соц сети,
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Главное горе 2018 года постигло нас ранней весной, когда в «Зимней вишне» погибли дети. А главной радостью в середине лета стал чемпионат мира по футболу. Именно поэтому газета ВЗГЛЯД выбрала «лицами года» капитана нашей сборной Игоря Акинфеева и Татьяну Дерсалию – учительницу, ценой своей жизни спасавшую детей из огня «Зимней вишни». На их фоне даже звезды мировой политики отходят на второй план. Подробности...
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Главные «фальшивые новости» 2018 года

Английские слова fake news стали одним из главных слов уходящего годаФото: Richard B. Levine/Imago/ТАСС
Газетные утки существуют столько, сколько существуют газеты. Слово «утка» в последние годы сменилось английским словом «фейк» (fake – подделка, фальшивка), а социальные сети позволили фейкам распространяться быстрее и охватывать значительно большую аудиторию, чем газеты и даже телевидение. Вспомним наиболее запомнившиеся фейки уходящего года. Подробности...
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Как родился миф о «русском спецназе, убившем первого президента Грузии»

Звиад Гамсахурдиа жил крайне экстравагантно и так же умерФото: Viktor Chernov/Global Look Press
Первый президент независимой Грузии Звиад Гамсахурдиа был убит, скорее всего, российским спецназом. По крайней мере, на этом настаивают его сыновья. Почему дети одиозного грузинского политика устроили этот демарш через 25 лет после смерти их отца и есть ли хоть какие-либо доказательства правдивости их утверждений? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Наш Дед Мороз не по зубам боевым феминисткам

Егор Холмогоров, Публицист
Видал я этих Санта-Клаусов, «лезущих» по стене к окошку детской спальни. Выглядели они то ли как повешенные, то ли как персонажи стивенкинговских ужасов. Наш Дед Мороз живой и материализующийся, как правило, через папу. Подробности...
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Плохой год для глобальной элиты

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Западные элиты, вместо того чтобы попытаться решить возникшие проблемы, сосредоточились на поиске виновных. Таковыми оказались «невозможный Трамп», «поднявший голову национализм» и, разумеется, Россия. Подробности...
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Новый лозунг глобальных манипуляторов

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Посмотреть, прочесть, а тем более запомнить нынешний человек, все больше глупеющий, способен немного. Он даже начинает испытывать отвращение к информации. Оставляет смартфон дома, уезжает в лес, удаляет страницы в социальных сетях. Подробности...
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          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
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          Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

             31 декабря 2018, 20:02
          Фото: Телеканал «Россия 1»
          Текст: Ольга Никитина

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          В новогоднем обращении президент Владимир Путин призвал россиян сплотиться в единую команду, чтобы страна развивалась успешно и каждый смог почувствовать изменения к лучшему; глава государства особо подчеркнул важность поддержки тех, кто нуждается в помощи.

          «Мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года, видим восторженные глаза малышей, чувствуем, как рады родители, бабушки и дедушки, если вся семья в эти минуты вместе, а их сердца согреты чуткостью и вниманием, и понимаем, что вот оно, новогоднее волшебство, и создает его наша душевная щедрость. Она востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен, ведь чужой беды действительно не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость соучастия», – сказал Путин в обращении, записанном несколько дней назад и вышедшем в эфир в часовом поясе Камчатки за несколько минут до полуночи, передает ТАСС.

          Глава государства отметил, что под Новый год все обычно загадывают желания, чтобы «близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались». Но добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой, подчеркнул президент.

          «Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре и, главное – шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему», – заявил Путин. «Сделать это можем мы только вместе», – убежден он.

          «Помощников у нас никогда не было и не будет, и поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой», – заметил глава государства. «И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей», – пожелал он.

          Путин поздравил россиян с Новым годом и призвал пожелать счастья тем, кто рядом, «раскрыть свои сердца навстречу друг другу». «Ведь когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства, мир наполняется любовью и доверием», – сказал он, пожелав гражданам страны счастья и благополучия, а России – успехов и процветания.

          В этом году празднование Нового года омрачено трагедией в Магнитогорске, где в результате взрыва газа, по последним данным, погибли четыре человека, а под завалами могут оставаться до 40 человек. Путин прилетел в Челябинскую область и сразу же направился в оперативный штаб МЧС на месте происшествия. Глава государства осмотрел завалы обрушившегося дома и навестил в больнице подростка, спасенного из-под обломков. Президент поручил местным властям не экономить на расселении жильцов дома, а также помочь пострадавшим с восстановлением документов.

          Путин призвал российских граждан в новогоднюю ночь помянуть людей, погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

          Обращение главы государства традиционно является самым популярным эфирным событием на российских телеканалах в новогоднюю ночь. Поздравление начинается 31 декабря в 23.55, сразу после него транслируется сигнал точного времени – бой курантов, а затем исполняется государственный гимн.

          Президент подводит итоги уходящего года, определяет приоритеты на следующий год, поздравляет россиян с наступающим Новым годом.

          Первое новогоднее поздравление по радио всему советскому народу прозвучало 31 декабря 1941 года от всесоюзного старосты Михаила Калинина. Оно предшествовало первому исполнению нового государственного гимна Советского Союза.

          Традицию телевизионных обращений открыл генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС), председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев в канун 1971 года, который выступил 31 декабря за 10 минут до боя курантов.

          С конца 1970-х годов поздравление к советскому народу зачитывал диктор Центрального телевидения Игорь Кириллов, а в 1985-м новогодние обращения были возобновлены – тогда с поздравлением выступил генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев.

          31 декабря 1991 года к россиянам обратился первый президент России Борис Ельцин. Тогда он говорил о переходе к рыночной экономике и освобождению цен со 2 января 1992 года. Ельцин первым из руководителей государства появился перед россиянами с бокалом шампанского. В 1997 году он подкрепил слова о семейных ценностях присутствием в кадре своей семьи.

          31 декабря 1999 года состоялось два поздравления: уходящего в отставку первого президента России Бориса Ельцина и его преемника – временно исполняющего обязанности президента Владимира Путина. Ельцин сказал: «Я ухожу, я сделал все что мог… Мне на смену приходит новое поколение – поколение тех, кто может сделать больше и лучше». Он попросил прощение у народа за допущенные ошибки и поздравил всех с наступающим праздником.

          Исполняющий обязанности президента России Владимир Путин поздравлял сограждан из кабинета в Кремле. Он подчеркнул большую заслугу Бориса Ельцина «в том, что Россия пошла по пути демократии и реформ, не свернула с этого пути, смогла заявить себя как сильное независимое государство». Путин призвал поднять бокалы за новый век России, за любовь и мир в каждом доме, за здоровье родителей и детей.

          С 2000 по 2007 год президент Владимир Путин записывал обращение на Ивановской площади Московского Кремля. Новогодние обращения третьего президента России – нынешнего премьер-министра Дмитрия Медведева – записывались с Патриаршего моста с видом на Кремль.

          Ивановская площадь вновь стала местом новогоднего обращения после избрания Путина президентом в 2012 году. Тогда он подчеркивал, что «личные планы неотделимы от России, от сердечных, благородных чувств к своей Родине».

          В 2013 году Путин, нарушив многолетнюю традицию, выступил с двумя новогодними обращениями к россиянам.

          В 2014 году он поблагодарил россиян за сплоченность и готовность отстаивать интересы страны, а в качестве примера исполнения планов привел Олимпийские игры в Сочи.

          В 2015 году президент особо поздравил с праздником «тех наших военнослужащих, которые борются с международным терроризмом, отстаивают национальные интересы России на дальних рубежах». Он напомнил, что в 2015 году Россия отмечала 70-летие Великой Победы.

          В 2016 году Путин в новогоднем обращении отмечал, что год был непростым, однако трудности, с которыми столкнулась Россия, сплотили граждан страны. В своем обращении глава государства также напомнил о тех, кто встречает Новый год вдали от Родины.

          В 2017 году Путин пожелал всем гражданам страны успехов и благополучия, «мира и процветания нашей любимой и единственной России». Отдельно глава государства поздравил граждан России, которые в праздник «работают, выполняют воинский или профессиональный долг, дежурят в больницах, ведут самолеты и поезда».


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