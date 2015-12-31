Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Глава российского государства Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал всем гражданам страны успехов и благополучия, «мира и процветания нашей любимой и единственной России».

Первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки, передает РИА «Новости».

Путин напомнил о том, что «Новый год у нас – это, прежде всего, семейный праздник», который отмечают так, «как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен». Он выразил уверенность, что «они обязательно придут в нашу жизнь», для этого нужно «помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними», а также «больше понимать своих детей, их устремления и мечты». Кроме того, президент призвал «поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости», передает ТАСС.

Путин заявил, что нужно «сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием».

Он пожелал, чтобы в 2018 году жизнь «каждого человека» изменилась к лучшему, чтобы «все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас».

Президент «сердечно поблагодарил» россиян «за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты». Он выразил надежду, что «доверие и взаимопонимание» всегда будут сопутствовать нам.

Отдельно глава государства поздравил граждан России, которые в праздник «работают, выполняют воинский или профессиональный долг, дежурят в больницах, ведут самолеты и поезда».

«Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений», – сказал он.

Президент подчеркнул, что и «за семейным столом», и «в веселой компании», и «на праздничных улицах» россиян «объединяет приподнятое новогоднее настроение».

Путин отметил, что сегодня технологии «позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров».

В 2016 году Путин в новогоднем обращении отмечал, что год был непростым, однако трудности, с которыми столкнулась Россия, сплотили граждан страны. В своем обращении глава государства также напомнил о тех, кто встречает Новый год вдали от Родины.

В 2015 году президент особо поздравил с праздником «тех наших военнослужащих, которые борются с международным терроризмом, отстаивают национальные интересы России на дальних рубежах». Он напомнил, что в 2015 году Россия отмечала 70-летие Великой Победы.

В 2014 году он поблагодарил россиян за сплоченность и готовность отстаивать интересы страны, а в качестве примера исполнения планов привел Олимпийские игры в Сочи.

А в 2013 году Путин, нарушив многолетнюю традицию, выступил с двумя новогодними обращениями к россиянам.

В 2012 году он подчеркивал, что «личные планы неотделимы от России, от сердечных, благородных чувств к своей Родине».