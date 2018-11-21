Питание украинцев сравнили с рационом блокадников

Депутат Верховной рады, лидер партии «За життя» («За жизнь») Вадим Рабинович заявил, что министерство соцполитики сократило для украинцев нормы потребления ряда продуктов, в том числе больше чем вдвое урезало потребление хлеба; теперь его порционная норма – 100 грамм, «как в блокадном Ленинграде».

Рабинович заявил в эфире телеканала «112 Украина», что кабмин страны «ради очередного транша» жертвует здоровьем граждан, передает РИА «Новости».

Так, «глава минсоцполитики Андрей Рева на днях пересмотрел рацион украинцев»; правительство постановлением «уменьшило потребление хлебобулочных изделий, жиров животного происхождения, сладкого и кондитерских изделий».

Депутат указал, что «под сокращение попали нормы сахара, меда и ржаного хлеба». Если «раньше норма хлеба равнялась 250 грамм», то теперь – 100 грамм, «прямо как в блокадном Ленинграде».

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева объяснил то, что украинцы тратят половину доходов на продукты, тем, что они много едят. Также сообщалось, что качество питания детей в киевских детсадах резко ухудшилось, воспитанников практически лишили мяса.