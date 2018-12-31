Ученые раскрыли тайну волшебства Деда Мороза

Дети перестают верить в Деда Мороза примерно в семилетнем возрасте; одна из причин этого – личный опыт и разговоры со сверстниками, которые убеждают, что никто не способен доставить миллионы подарков в тысячи разных мест за одну ночь. Однако с точки зрения современной физики это возможно, заявили ученые.

Ученые из Университета Северной Каролины (США) заявили, что Санта-Клаус на самом деле способен доставить рождественские подарки миллионам детей по всему миру всего за одну ночь, и это не противоречит законам физики, передает РИА «Новости».

Санте нужно объехать территорию площадью около 520 млн квадратных километров и совершить 80 млн остановок; чтобы уложиться в срок, он должен воспользоваться технологиями, действующими на принципах общей теории относительности (ОТО).

Согласно ОТО, время может растягиваться, а пространство сжиматься, потому, вероятно, Санта-Клаус создает так называемые «облака относительности» – управляемые разрывы во времени, позволяющие вместить в одну ночь несколько месяцев.

Иными словами, Санта все успевает не из-за того, что его сани несутся со сверхсветовой скоростью, а потому, что одна земная секунда для него равна нескольким дням.

В свою очередь физики из Эксетерского университета (Великобритания) полагают, что вездесущность Деда Мороза лучше объясняет специальная теория относительности (СТО).

Так, сказочный персонаж мог бы передвигаться со скоростью в10 млн километров в час. Согласно СТО, если тело движется так быстро, его размеры уменьшаются. Это и позволяет волшебнику помещаться в печных трубах, по которым он спускается в дома, чтобы положить подарки под елку.

Благодаря тому, что частота и длина волны меняются в зависимости от скорости источника излучения (так называемый эффект Доплера), Деда Мороза невозможно ни увидеть, ни услышать: когда он подъезжает к дому, звуковые волны бубенцов на его санях «сжимаются» и их длина уменьшается. Учитывая, на какой скорости это происходит, становится понятно, что человеческое ухо попросту не в состоянии услышать столь высокие звуки.

Напомним, в 2016 году британский физик с помощью теории относительности объяснила способности Санта-Клауса.