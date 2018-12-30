В Петербурге иномарка сбила шесть пешеходов на переходе

При наезде автомобиля Mercedes на Невском проспекте в Санкт-Петербурге травмы получили шесть пешеходов; иномарка вылетела на тротуар после столкновения с Subaru Forester, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Уточняется, что авария произошла в 17.25 мск на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта, передает РИА «Новости».

В результате ДТП тяжелые травмы получили трое пешеходов, один из них ребенок, лет 11-13-ти на вид, сообщили в ГИБДД.

Личности пострадавших устанавливаются.

Напомним, в прошлом году в декабре, перед Новым годом, в Москве произошли два ДТП с участием автобусов: 25 декабря, когда автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре, и 29 декабря, когда автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице на северо-западе столицы. Власти Москвы объяснили эти происшествия человеческим фактором.