Раскрыты новогодние планы Порошенко

Украинские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента страны сообщили, где Петр Порошенко, в прошлом году отдыхавший на Мальдивских островах, планирует встретить Новый год.

Как сообщает издание «Страна», Порошенко проведет новогодние праздники в своей резиденции в Ивано-Франковской области. Издание подчеркивает, что последние несколько лет Порошенко с семьей отдыхал на Мальдивских островах на Новый год, однако теперь, в преддверии выборов на Украине, решил отойти от этой традиции.

Вместо этого Порошенко с семьей отпразднует Новый год в особняке «Синегора» в Прикарпатье, говорится в статье. Авторы публикации напоминают, что именно там любил встречать Новый год бывший президент Украины Виктор Янукович.

Президентская дача площадью около 10,9 тыс. гектаров расположена в 60 километрах от Ивано-Франковска. На ее территории находятся ресторан, канатная дорога, питомник с животными, пруд и часовня.

Добавим, что президент Владимир Путин в этом году не поздравил Порошенко с Новым годом.