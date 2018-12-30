Путин не стал поздравлять с Новым годом президентов Украины и Грузии

Среди адресатов президента России Владимира Путина, который поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством, не оказалось президентом Украины Петра Порошенко и Грузии Саломе Зурабишвили.

Поздравления мировым лидерам опубликованы на сайте Кремля.

Также среди адресатов поздравительных телеграмм не оказалось лидеров Польши, прибалтийских республик, КНДР.

В поздравительных телеграммах Путин сообщил, чего ожидает от отношений с каждой из стран в наступающем году.