В ходе обсуждения увеличения пограничного подразделения Европы председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обвинил страны ЕС в «вопиющем лицемерии».

«Все главы стран и правительств ЕС на протяжении двух лет требовали лучшей защиты европейской внешней границы. А теперь у многих сторон внезапно обнаружились сомнения. Это якобы вмешательство в национальный суверенитет, все происходит слишком быстро, а числа слишком завышены. Это просто вопиющее лицемерие», – передает его слова RT.

В сентябре Еврокомиссия предложила расширить в 2020 году агентство по защите границ ЕС Frontex до 10 тыс. человек, что почти на 8,5 тыс. больше, чем сегодня.

Об этих планах критически отозвались многие государства ЕС, в связи с чем Австрия как председатель Совета ЕС предложила увеличить постоянный состав пограничного подразделения до 10 тыс. человек к 2027 году, а Германия – к 2025 году.

Юнкер заявил, что теперь именно те страны, которые громче всех говорили о недостаточно развитой защите внешних границ Европы, не хотят участвовать в проведении изменений.

«Так Европа функционировать не может. Мы должны действовать быстро, чтобы быть подготовленными и чтобы внешние границы ЕС действительно были под контролем», – заявил Юнкер.

Напомним также, в начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы, чтобы противостоять «российской угрозе». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Россия выступает за создание самостоятельных общеевропейских войск.