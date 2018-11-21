В США не поверили, что станут следующей после России страной с гиперзвуком

Соединенные Штаты серьезно опасаются угрозы распространения гиперзвукового оружия; Пентагон убежден, что, помимо России и Китая, которые уже испытывают собственные гиперзвуковые ракеты, такое вооружение могут получить и другие страны, пишет американское издание The National Interest.

По мнению американского военного ведомства, с высокой долей вероятности к технологиям создания гиперзвуковых ракет могут получить доступ Иран и Северная Корея. Как стало известно изданию, такую точку зрения на слушаниях в Сенате еще в апреле озвучивал генерал-полковник армии США Сэмюэл Гривс, возглавляющий американское Агентство противоракетной обороны, передает RT.

Гривс утверждал, что риск распространения российских и китайских гиперзвуковых технологий «крайне высок», а способов предотвратить подобное он не увидел. Американский генерал заявил, что Вашингтону необходимо как можно скорее заняться «гиперзвуковой угрозой».

Автор статьи отмечает, что гиперзвуковые ракеты, способные развивать скорость до 25 тыс. километров в час, с их высокой маневренностью и особенностями высоты полета становятся «крайне сложными целями для систем ПРО».

Издание также приводит выдержки из доклада аналитического центра RAND, в котором говорилось, что «угроза распространения гиперзвукового оружия породит дополнительные риски в плане международной безопасности, поскольку страны будут вынуждены принимать более решительные военные доктрины, дабы избежать «обезглавливающего удара» противника».

Автор статьи указывает, что, мнению аналитиков центра, Россия, Китай и США должны договориться об отказе от экспорта гиперзвукового оружия и совместной работы над ним с третьими странами. У Москвы, Пекина и Вашингтона остается не больше 10 лет на то, чтобы прийти к соглашению о нераспространении подобного оружия, заключает издание.

Ранее немецкое издание Die Welt отмечало, что появление у России комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком заставило американских военных встревожиться.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как западные СМИ реагируют на заявления о завершении в России испытаний ракетного комплекса «Авангард».