В США не поверили, что станут следующей после России страной с гиперзвуком

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30 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:09  |  vz.ru
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Как поведут себя нефть и рубль в новом году

Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? Подробности...
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Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году

Российская военная разведка оказалась в 2018 году в центре сразу нескольких скандаловФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Одна из самых тайных и загадочных организаций России – Главное разведуправление Минобороны – весь уходящий год была предметом самого пристального внимания. Многие считают, что 2018-й стал одним из самых неудачных за всю историю российской военной разведки. Так ли это на самом деле и какие реформы требуются ГРУ сегодня? Подробности...
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Зачем германской армии понадобились иностранцы

Этот немецкий военнослужащий не слишком напоминает классического немца. Возможно, он, так сказать, лишь первая ласточкаФото: Hazir Reka/Reuters
Германия обсуждает революционную для страны идею – дать иностранцам разрешение служить в бундесвере. В связи с чем возникла такая идея, какое отношение к этому имеет антироссийская истерия на Западе и помогут ли военные гастарбайтеры увеличить немецкую военную мощь? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Плохой год для глобальной элиты

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Западные элиты, вместо того, чтобы попытаться решить возникшие проблемы – сосредоточились на поиске виновных. Таковыми оказались «невозможный Трамп», «поднявший голову национализм» и, разумеется, Россия. Подробности...

Новый лозунг глобальных манипуляторов

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Посмотреть, прочесть, а тем более запомнить нынешний человек, все больше глупеющий, способен немного. Он даже начинает испытывать отвращение к информации. Оставляет смартфон дома, уезжает в лес, удаляет страницы в социальных сетях. Подробности...
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Отмена знака «Шипы» открывает новую эпоху

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
В лихие ельцинские годы жить было легко, как под сильной дозой обезболивающего, ибо строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Ни водителей, ни предпринимателей не волновал бардак в законодательстве. Подробности...
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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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    Как Путин исполняет желания детей

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    Главные победы России в 2018 году

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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
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          В США не поверили, что станут следующей после России страной с гиперзвуком

             30 декабря 2018, 14:06
          Фото: Минобороны РФ
          Текст: Ольга Никитина

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          Соединенные Штаты серьезно опасаются угрозы распространения гиперзвукового оружия; Пентагон убежден, что, помимо России и Китая, которые уже испытывают собственные гиперзвуковые ракеты, такое вооружение могут получить и другие страны, пишет американское издание The National Interest.

          По мнению американского военного ведомства, с высокой долей вероятности к технологиям создания гиперзвуковых ракет могут получить доступ Иран и Северная Корея. Как стало известно изданию, такую точку зрения на слушаниях в Сенате еще в апреле озвучивал генерал-полковник армии США Сэмюэл Гривс, возглавляющий американское Агентство противоракетной обороны, передает RT.

          Гривс утверждал, что риск распространения российских и китайских гиперзвуковых технологий «крайне высок», а способов предотвратить подобное он не увидел. Американский генерал заявил, что Вашингтону необходимо как можно скорее заняться «гиперзвуковой угрозой».

          Автор статьи отмечает, что гиперзвуковые ракеты, способные развивать скорость до 25 тыс. километров в час, с их высокой маневренностью и особенностями высоты полета становятся «крайне сложными целями для систем ПРО».

          Издание также приводит выдержки из доклада аналитического центра RAND, в котором говорилось, что «угроза распространения гиперзвукового оружия породит дополнительные риски в плане международной безопасности, поскольку страны будут вынуждены принимать более решительные военные доктрины, дабы избежать «обезглавливающего удара» противника».

          Автор статьи указывает, что, мнению аналитиков центра, Россия, Китай и США должны договориться об отказе от экспорта гиперзвукового оружия и совместной работы над ним с третьими странами. У Москвы, Пекина и Вашингтона остается не больше 10 лет на то, чтобы прийти к соглашению о нераспространении подобного оружия, заключает издание.

          Ранее немецкое издание Die Welt отмечало, что появление у России комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком заставило американских военных встревожиться.

          Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как западные СМИ реагируют на заявления о завершении в России испытаний ракетного комплекса «Авангард».


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