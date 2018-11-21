Шарий рассказал, как украинская пропаганда скрывает правду о Порошенко

Медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что один из украинских каналов, освещающих деятельность президента страны Петра Порошенко, специально «не показывают то, чего вам видеть не надо».

В частности, он привел в пример репортаж из Верховной Рады, в рамках которого народный депутат Украины Олег Ляшко обвинил Петра Порошенко в том, что он может говорить с депутатами только с помощью суфлера. Ролик опубликован в YouTube Шария.

«Когда я смотрел, как Порошенко объявлял введение военного положения, у него было такое довольное лицо, как будто он продал вагон конфет Roshen», – сообщил Ляшко, после чего корреспондент резко обрывает трансляцию из Верховной Рады.

«А что такое произошло? – спрашивает Шарий, после чего отвечает – А лохам кое-что слышать не надо про папика. Я никогда не говорил, что миллионы людей могут быть лохами, а вот на канале вашего президента такое говорят. Вас считают лохами».

Шарий подтвердил это тем, что в рамках заседания не было показано выступление украинского политика Юлии Тимошенко, прерывались выступления других политиков:

«Вы понимаете, что они (СМИ) делают? Они не показывают выступления людей, которые лохам показывать не надо», – отмечает Шарий, напоминая, что тех, кто говорит о военном положении не так, как это нужно Порошенко, вырезают из кадра.

Ранее Шарий сравнил церковную ситуацию на Украине с геноцидом в Руанде.