Шарий сравнил церковную ситуацию на Украине с геноцидом в Руанде

Журналист Анатолий Шарий сравнил нападки на УПЦ МП на Украине с пропагандой времен геноцида в Руанде.

«Сегодня киевская власть совершила несколько поступков, на которые, по идее, моментально должно отреагировать цивилизованное мировое сообщество, но реакции пока нет. Президент Порошенко, в очередной раз понимая, что ему ничего не будет, продолжает оскорблять другую конфессию. То есть продолжает нарушать уголовное законодательство. Он не имел права запускать свои пухлые руки в эту тему, но он начинает комментировать, тем самым разжигая межконфессиональную рознь», – заявил на своем YouTube-канале Шарий, сообщив, что нападки в адрес «пророссийского» наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла начались и на подконтрольном Порошенко телеканале.

Медиаэксперт Анатолий Шарий напомнил, что в Руанде в 90-х годах тоже были радио и телевидение:

«Радио тысячи холмов» стало нарицательным. Там племя тутси стали называть «тараканами». Ничего не напоминает? И по радио каждый день нагнетали ненависть к тутси. Не к чиновникам, не к тем, кто что-то делал против другой части населения, а ко всем подряд, включая детей», – подчеркивает Шарий.

«Мировое сообщество не вмешивалось, до тех пор, пока не были кастрированы и убиты бельгийские представители ООН, а в Руанде рубили тысячи людей», – сообщил Шарий.

По его словам, украинские СМИ нарочно заостряют внимание на доме и машине митрополита Павла, а сотрудник СБУ, который в сюжете дает комментарий журналистке, «понимает, в каком беспределе участвует».

Ранее сообщалось, что СБУ начала обыски на территории Киево-Печерской лавры. Кроме того, спецкомиссия министерства культуры Украины впервые за 30 лет начала проверку церковных ценностей и икон Киево-Печерской лавры.