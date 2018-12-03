Москалькова сочла ошибкой декриминализацию побоев в семье

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что закон о декриминализации насилия в семье является ошибочным.

«Я считаю, что декриминализация – ошибка, что нужно принимать закон о противодействии насилию в семье. Нужно принимать закон о противодействии насилию в семье», – заявила Москалькова на открытом уроке «Права человека», передает РИА «Новости».

Она добавила, что является сторонником стамбульской конвенции, включающую систему защиты членов семьи.

«Сегодня человек, который находится в семейном пространстве, он не защищен он от доминирования члена семьи, которое наносит ущерб, но не переходит грань преступления», – сказала Москалькова.

В начале 2017 года Совет Федерации одобрил закон о декриминализации семейных побоев, а 7 февраля президент России Владимир Путин его подписал.

По данным международной организации Human Rights Watch, декриминализация семейных побоев в России привела к росту домашнего насилия.