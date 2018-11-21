Эксперт объяснил, почему Тихоокеанский флот стал лучшим в ВМФ

«Например, подводники Тихоокеанского флота по многим показателям считаются лучшими подводниками в нашей стране. Сейчас все подлодки, которые заявляются как боеготовые, они не условно боеготовые, а на самом деле боеготовые», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, комментируя признание Тихоокеанского флота лучшим в ВМФ России.

У «тихоокеанцев» полно целей и стимулов быть лучшими, учитывая рост значения Азиатско-Тихоокеанского региона не только с точки зрения экономических показателей, но и с точки зрения роста военной активности в этом регионе, подчеркнул Михаил Ненашев.

«Японские притязания на наши Курильские острова не утихают, а принимают различные, в том числе и военные, формы. Поэтому уровень ТОФ определяется еще и по показателям геополитического вызова в регионе», – пояснил эксперт, напомнив, что зона ответственности ТОФ распространяется от Аляски и Чукотки до Австралии и Индийского океана.

Еще одним показателем, по которому ТОФ признан лучшим, по словам Ненашева, является показатель выхода кораблей в море на фоне колоссальной потребности ТОФ в кораблях и подводных лодках.

Дополнительным фактором, который помог ТОФ победить в соревнованиях, стало успешное выстраивание их взаимоотношений с судостроителями и судоремонтниками Дальнего Востока, считает Ненашев.

«Сейчас и «Дальзавод» начал работать достаточно системно, учитывая, что десять лет назад судостроительных баз за исключением завода в Комсомольске-на-Амуре практически не было. Сейчас у «тихоокеанцев» наиболее позитивно выстроены взаимоотношения с судостроителями и судоремонтниками», – сообщил эксперт.

Он также рассказал, общая наплаванность кораблей флота – 17 000 суток, что на сегодняшний день является сопоставимым показателем с результатами лучших флотов мира.

«У наших соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону таких показателей сейчас уже нет, а с американцами по различным классам и рангам кораблей это сопоставимо с их самыми маневренными силами флота. У них авианосцы сейчас в море стали меньше ходить, но если сравнивать с подводными лодками, с фрегатами и другими силами нашего вероятного противника, по некоторым рангам кораблей ТОФ впереди», – отметил эксперт.

Конечно, есть и проблемы, отметил эксперт. «Флот задыхается от дефицита кораблей, морской авиации и дефицита инфраструктуры. Базы надо обустраивать, и по другим вопросам еще много задач. Но, несмотря на это, кроме Тихоокеанского региона, корабли флота находятся по всему миру: и в Средиземном море, и пиратов гоняют в Аденском заливе. Высокая степень готовности добавила им очков в этом соревновании», – пояснил собеседник.

«Подводники Тихоокеанского флота по многим показателям считаются лучшими подводниками в нашей стране. Сейчас все подводные лодки, которые там находятся и которые заявляют как лодки боеготовые, они не условно боеготовые, а на самом деле боеготовые», – добавил Ненашев.

Собеседник также отметил, что тот факт, что ТОФ признали лучшим, отнюдь не означает, что остальные флоты менее боеготовы. «Сегодня можно смело говорить о том, что все флоты РФ приблизительно схожи по уровню боевой подготовки, по уровню управляемости и по уровню развертывания сил. Как говорят спортсмены, это «соревнование на секунды», – подчеркнул Ненашев.

По словам эксперта, подготовка определяется, в первую очередь, по способностям надводных и подводных сил флота, сил морской авиации и пехоты, береговых ракетно-артиллерийских войск, а также по качеству и скорости выполнения задач, которые ставит перед ними Минобороны и верховное главнокомандование.

«Например, ставится задача: в течение определенного промежутка времени развернуть в море столько-то кораблей и подводных лодок. По этому показателю смотрят, как это делают в тех или иных бригадах, на флотилиях, на эскадрах, на береговых частях того или иного флота, вся ли техника в постоянной готовности, все ли мобилизационные и другие ресурсы задействованы», – пояснил эксперт.

Собеседник считает, что сегодня, по сравнению с советскими временами, «показуха и имитационность» резкими темпами снижается, а уровень боевой и профессиональной подготовки оценивается по реальным показателям: по количеству обнаруженных подводных лодок и уничтоженных целей.

За последние пять–семь лет, по словам эксперта, профессионализм всех составляющих сил флота вырос: увеличилась наплаванность кораблей и налет часов морской авиации – показатели, по которым и измеряется уровень боевой подготовки флота.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Тихоокеанский флот второй год подряд признан лучшим флотом ВМФ России. По словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского, моряки Тихоокеанского флота в 2018 году получили 14 призов главнокомандующего ВМФ России по различным видам боевой подготовки.

Напомним, в 2018 году ТОФ принимал участие в крупнейших за последнее время учениях «Восток-2018», в ряде специальных учений, совершил несколько дальних походов с визитами в порты 10 иностранных государств.