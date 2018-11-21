Выбран лучший флот ВМФ России

Стало известно, какой флот по итогам 2018 года признан лучшим в ВМФ России.

Лучшим стал Тихоокеанский флот. Об этом сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

ТОФ становится лучшим флотом ВМФ России второй год подряд, передает РИА «Новости».

Напомним, в 2018 году ТОФ принимал участие в крупнейших за последнее время учениях «Восток-2018», в ряде специальных учений, совершил несколько дальних походов с визитами в порты 10 иностранных государств.