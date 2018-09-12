Корабли ТОФ поразили цель на расстоянии 100 км в ходе «Востока-2018»

В ходе крупнейших военных учений в современной истории России «Восток-2018» ударная группа Тихоокеанского флота поразила крылатыми ракетами цель на расстоянии больше 100 километров, сообщает Минобороны.

В Охотском море ударная группа «в составе эскадренного миноносца «Быстрый» и двух ракетных катеров» нанесла удар крылатыми ракетами «Москит» по надводной цели, при этом «судно-мишень находилось в дрейфе на расстоянии более 100 километров», передает РИА «Новости».

Отмечается, что все три ракеты поразили цель.

Для обеспечения безопасности района стрельб были задействованы больше 10 кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

Напомним, учения «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана.

Ранее в среду Шойгу анонсировал регулярные военные учения России и Китая.