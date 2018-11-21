Чичерина рассказала о стреляющих по старухам неграх и биатлонистах в Донбассе

В Донбассе развернулась борьба православия с антихристом, это только начало большой битвы, заявила российская певица Юлия Чичерина, несколько раз с начала конфликта на Украине приезжавшая с концертами в провозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики.

«Там борьба православия с антихристом. Так и есть. Это только начало всей этой большой битвы. Там пиндосня (американцы – прим. ВЗГЛЯД) подперла просто», – сказала Чичерина в интервью программе «Красный угол» в эфире телеканала «Царьград».

«За что они там воюют? За русский мир, за что же еще. Это противостояние России и пиндосов. (…) Понятно, что там просто все с ними, и укропы, и норвежцы, – там все понаехали – и французы, и биатлонистки латышские, все там сидят, все, негры, которые приезжают на сафари и просто стреляют старух в огородах», – рассказала певица, назвав ситуацию в Донбассе «подлой войной».

«Я сейчас была на самом передке, Желобок, такое место. Он с трех сторон окружен укропами. И вот, есть такая дубрава, древние дубы, я не знаю, лет, наверное, по 500, огромные. Их не спилили, потому что они набиты осколками с Великой Отечественной войны. И там, в дубраве, заросший, стоит памятник солдату Великой Отечественный войны, такой небольшой. Стандартный, в принципе, скромный, много таких у нас тут в Подмосковье тоже везде, где фронт стоял. Такие они, недорогие, самими сделанные на местах. И вот, стоит в этой дубраве, вот так – укропами окружен со всех сторон, стоят наши, держат. Как сказал комбат Добрый: «Хуже места нету», – добавила Чичерина.

Она сказала, что в Донбассе «очень много реальных крутых» людей, «это как бриллианты какие-то». «Там острие Русского мира, которое уткнулось в эту всю бесовщину. И конечно же, Господь посылает всех крутых туда. Сейчас все крутые там, на острие», – уверена Чичерина.

Ранее Чичерина представила на концерте в Донецке песню, посвященную батальону ополченцев «Спарта».