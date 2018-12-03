Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 71 копейку – до 66,24 рубля, курс евро снизился на 40 копеек – до 75,34 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 62,09 доллара за баррель, передает РИА «Новости».