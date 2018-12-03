УЕФА утвердил создание третьего клубного еврокубка

Создание нового клубного еврокубкового турнира утверждено, сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Схема турнира, который состоится в 2021–2024 годах, аналогична схемам Лиги чемпионов и Лиги Европы, передает РИА «Новости».

В групповом этапе примут участие 32 команды, после группового этапа пройдут 1/8 и 1/4 финала, полуфинал и финал, победитель которого выйдет в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Кроме того, между групповым этапом и 1/8 финала пройдет дополнительный раунд плей-офф, в котором сыграют команды, занявшие вторые места на новом турнире, и команды с третьих мест группового этапа Лиги Европы.

Такой же дополнительный раунд плей-офф будет проведен для вторых мест Лиги Европы и третьих мест Лиги чемпионов.

Напомним, с 2018 года УЕФА также проводит Лигу наций – турнир среди сборных Европы.