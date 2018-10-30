Сборная России проиграла Швеции в Лиге наций УЕФА

В матче Лиги наций российские футболисты проиграли команде Швеции.

Игра прошла в Стокгольме. Матч группы 2 лиги В завершился победой Швеции со счетом 2:0. Голы забили Виктор Линделеф и Маркус Берг, передает РИА «Новости».

Это поражение не позволило сборной России пробиться в высший дивизион (лигу А) турнира.

Хотя обе сборные набрали по семь баллов, шведская команда вышла в лидеры по дополнительным показателям (результаты личных встреч) и занимает первое место в группе. В следующем розыгрыше Лиги наций, нового турнира УЕФА, Швеция выступит в лиге А.

Россия сохранила место в лиге В.

Турция с последнего места в группе опустилась в лигу С.

16 ноября сборная России по футболу потерпела поражение от команды Германии в товарищеском матче, состоявшемся в Лейпциге.