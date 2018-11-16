Сборная России проиграла команде Германии в товарищеском матче

Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Германии в товарищеском матче, состоявшемся в Лейпциге.

Сборная России потерпела первое поражение с июля 2018 года, проиграв команде Германии в Лейпциге со счетом 0:3, передает ТАСС.

У немцев забитыми мячами отметились Лерой Сане (8-я минута), Никлас Зюле (25) и Серж Гнабри (40). На 89-й минуте игра была приостановлена из-за выбежавшего на поле болельщика.

Комментируя игру, главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что футболисты российской команды оказались не готовы к показанному сборной Германии темпу с первых минут игры.

«Немцы начали более агрессивно, видимо, их разозлили последние результаты. Не могу сказать, что мы вышли вальяжно, но слишком спокойно. Скорости, которые нам предложили в стартовом отрезке, загнали нас в тупик, поэтому чемпионы мира – сборная Германии, а не мы», – добавил Черчесов.

Следующие матчи обе команды проведут в рамках Лиги наций. Сборная России 20 ноября в гостях встретится с командой Швеции, сборная Германии 19 ноября примет команду Нидерландов.

Напомним, в июне сборная Германии по футболу, действующий чемпион мира, сенсационно вылетела с чемпионата мира 2018 года уже на стадии группового турнира, проиграв сборной Южной Кореи.