«ВКонтакте» проведет шоу, посвященное Новому году

В студии шоу «Ночной контакт» пройдет «Основной Новый год», там собутся звезды российского шоу-бизнеса, топовые блогеры и трендсеттеры уходящего 2018 года.

Программа «Основной Новый год» станет главной новогодней вечеринкой Рунета и альтернативой традиционным ТВ-шоу, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Поздравить зрителей с наступающим придут самые популярные российские артисты, которые исполнят свои главные хиты: Джиган, Ханна, Моя Мишель, Миша Марвин, Terry, Клава Кока, Звонкий, Artik & Asti, Burito, The Hatters, Eighteen, Кравц, RASA, #2Маши.

Праздник проведут Стас Ярушин и Костя Пушкин.

Новогодний выпуск готовится в сотрудничестве с самым популярным сообществом «ВКонтакте» – пабликом MDK, объединяющим более 10,1 млн подписчиков (совокупная аудитория всех пабликов сети MDK – 20 млн пользователей). Среди гостей будет и Роберто Панчвидзе, один из основателей сообщества.

«Основной Новый год» – смесь главных хитов года, конкурсов, обзоров и пародий на самых известных медийных персонажей 2018 года. Трансляция начнется в группе «Ночной контакт» в 23.00 мск.

«Ночной контакт» – еженедельное интернет-шоу, запущенное и доступное к просмотру в социальной сети «ВКонтакте». Выходит с января 2018 года в формате вечернего шоу, гостями которого становятся известные медийные персоны: в передаче участвовали Наталья Орейро, Ольга Бузова, Егор Крид, L'One, DJ Smash, Джиган, Анна Седокова, Студия Союз, Юлиана Караулова, Лукерья Ильяшенко, Artik & Asti, блогеры-миллионники Марьяна Ро, Ида Галич, Гусейн Гасанов, Дима Масленников.

Летом 2018 года на площадке «Ночного Контакта» впервые прошел «Основной выпускной» – специальная программа, посвященная выпускникам. Спецвыпуск собрал более 16 млн просмотров.