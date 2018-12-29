Роспотребнадзор объяснил появление мышьяка в водопроводе в Забайкалье

Мышьяк в водопроводе поселка Приисковый в Забайкальском крае мог появиться по естественным причинам из-за близости месторождений золота, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Считаем, что это природное содержание. Месторождения золота сопровождаются выделением мышьяка», – сказал источник РИА «Новости».

Ранее в Нерчинской центральной районной больнице сообщили, что хроническая интоксикация мышьяком обнаружена у шести жителей поселка, в том числе двух детей. Схожие симптомы обнаружены еще у 24 человек, однако диагноз пока не подтвержден.

В поселке Приисковый из-за обнаружения в одной из скважин примесей мышьяка введен режим ЧС. Он продлится до конца января 2019 года, когда будут известны результаты дополнительных анализов новых проб воды. Пока вода признана опасной в одной из скважин, которой пользуются 100 человек. Всего в поселке проживает около 800 человек, действуют другие скважины и организован подвоз воды.