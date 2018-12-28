В Кремле подтвердили предстоящие переговоры Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся в Москве 29 декабря.

«Завтра по договоренности двух президентов с рабочим визитом в Москву приедет президент Белоруссии Лукашенко. И завтра же состоятся переговоры Путина и Лукашенко», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, президенты продолжат говорить о том, как быть с договором о создании Союзного государства от 1999 года, и получат возможность еще раз обсудить запросы Минска «по разным финансовым темам».

Отвечая на вопрос, означает ли это, что главными темами встречи станут обсуждение договора и налогового маневра, Песков сказал: «в том числе, да».

Напомним, по итогам встречи, которая состоялась во вторник и продлилась около четырех часов, Путин и Лукашенко договорились о создании рабочей группы по решению спорных вопросов. Лукашенко, выступивший до встречи с рядом резких заявлений, не стал после нее общаться с прессой.

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