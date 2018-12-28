Роспотребнадзор заявил о влиянии лаборатории Лугара на эпиднадзор в Грузии

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28 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 09:36  |  vz.ru
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Центробанк разрушил сказку валютных спекулянтов

Центробанк отзывает лицензии сразу у пяти форекс-брокеровФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Банк России зачистил один из самых рискованных рынков – форекс трейдинг, или торговля валютой. Он аннулировал лицензии у пяти из девяти имеющихся игроков. В чем провинились брокеры и почему регулятор пошел на такой шаг?  Подробности...
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Почему советская власть организовала геноцид калмыков

Мемориал жертвам депортации калмыков, село Троицкое, КалмыкияФото: Rartat/wikipedia.org
Относительно монголов калмыки живут в другой части света, однако являются их ближайшими родственниками. Во времена Российской империи этот народ почитали как блестящих воинов и преданных союзников русской армии. Но другая империя – советская – объявила их предателями, организовав полноценный геноцид. Чем объясняют причины столь жестокой политики? Подробности...
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Как заставить украинцев признать Крым российским

«Для меня Крым – это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке»Фото: КРЮЧОК TV/YouTube
Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская в интервью украинской журналистке Светлане Крюковой заявила, что считает Крым украинским. Это спровоцировало множество негативных откликов, однако критики певицы не правы. Напротив, ее следует поблагодарить и задуматься над вопросом, как заставить украинцев признавать Крым частью России. Подробности...
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Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью

Ракетный комплекс «Авангард» при загрузке в ракетную шахтуФото: Минобороны России/Youtube
Иностранная пресса противоречиво отреагировала на заявления о завершении в России испытаний ракетного комплекса «Авангард». Маневрирующие гиперзвуковые блоки впервые в мире принимаются на вооружение – и западные СМИ пытаются принизить достижения российских военных, хотя и не могут скрыть разочарования отставанием Запада в этой сфере. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему Солженицын хотел сохранить советскую власть

Владимир Можегов, публицист
Настоящим центром СССР была вовсе не коммунистическая догма. Настоящим сердцем империи была та общая устремленность к звезде идеала, которая делала всё вокруг осмысленным, давая силы переносить лишения. Подробности...

Мушкетеры-шестидесятники, король Хрущев и кардинал Суслов

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Уходящий 2018-й – год полувекового юбилея конца эпохи шестидесятых, самой праздничной и смыслообразующей на памяти ныне живущих поколений. Подробности...
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Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

Дмитрий Родионов, политолог
У белорусских партнеров есть два пути. Или реализовывать план, который сам «батька» предложил 20 лет назад, или посмотреть в сторону Запада. Если второй вариант – рекомендую изучить историю одного соседнего государства. Подробности...
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          Роспотребнадзор заявил о влиянии лаборатории Лугара на эпиднадзор в Грузии

          28 декабря 2018, 08:42

          Текст: Ольга Никитина

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          Ответ Тбилиси на заявление о возможном изменении кишечной инфекции, поразившей российских детей, подтверждает решающее влияние финансируемого американской стороной центра на всю санитарно-эпидемиологическую деятельность в Грузии, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

          «Данные, приведенные в информации, опубликованной Тбилиси 26 декабря текущего года, подтверждают решающее влияние центра Лугара как на диагностику инфекционных заболеваний, так и на весь спектр деятельности санитарно-эпидемиологического направления, включая оперативное реагирование и принятие системных и экстренных профилактических мер на территории Грузии», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

          Там также отметили, что ряд данных из заявления Национального центра по контролю за заболеваниями (НЦКЗ) Грузии являются ложными.

          Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что летом 2018 года группа российских туристов вернулась из Грузии в тяжелом состоянии – они пострадали от острой кишечной инфекции. Российские специалисты не исключили возможности искусственного изменения штамма, поскольку такой вариант еще не был «описан и представлен».

          «Информация о том, что «трое детей после завершения лечения в Грузии вместе с остальными членами группы вылетели из Тбилиси домой» не просто не соответствует действительности (дети были эвакуированы специальным авиарейсом с последующей немедленной госпитализацией, в том числе в отделение реанимации), но и противоречит материалам, предоставленным Национальным центром контроля заболеваний и общественного здоровья имени Сакварелидзе в октябре текущего года», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

          В начале октября российский МИД заявлял, что правительственные учреждения США финансируют проводимые в лаборатории Лугара генетические исследования. Минобороны России уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии, подробно рассказав о том, какие работы проводят американские специалисты в соседней с Россией стране. Пентагон отверг эти обвинения, а Грузия обвинила Россию в дискредитации лаборатории им. Лугара.


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