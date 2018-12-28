Роспотребнадзор заявил о влиянии лаборатории Лугара на эпиднадзор в Грузии

Ответ Тбилиси на заявление о возможном изменении кишечной инфекции, поразившей российских детей, подтверждает решающее влияние финансируемого американской стороной центра на всю санитарно-эпидемиологическую деятельность в Грузии, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Данные, приведенные в информации, опубликованной Тбилиси 26 декабря текущего года, подтверждают решающее влияние центра Лугара как на диагностику инфекционных заболеваний, так и на весь спектр деятельности санитарно-эпидемиологического направления, включая оперативное реагирование и принятие системных и экстренных профилактических мер на территории Грузии», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

Там также отметили, что ряд данных из заявления Национального центра по контролю за заболеваниями (НЦКЗ) Грузии являются ложными.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что летом 2018 года группа российских туристов вернулась из Грузии в тяжелом состоянии – они пострадали от острой кишечной инфекции. Российские специалисты не исключили возможности искусственного изменения штамма, поскольку такой вариант еще не был «описан и представлен».

«Информация о том, что «трое детей после завершения лечения в Грузии вместе с остальными членами группы вылетели из Тбилиси домой» не просто не соответствует действительности (дети были эвакуированы специальным авиарейсом с последующей немедленной госпитализацией, в том числе в отделение реанимации), но и противоречит материалам, предоставленным Национальным центром контроля заболеваний и общественного здоровья имени Сакварелидзе в октябре текущего года», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В начале октября российский МИД заявлял, что правительственные учреждения США финансируют проводимые в лаборатории Лугара генетические исследования. Минобороны России уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии, подробно рассказав о том, какие работы проводят американские специалисты в соседней с Россией стране. Пентагон отверг эти обвинения, а Грузия обвинила Россию в дискредитации лаборатории им. Лугара.