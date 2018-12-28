В США произошел массовый сбой с доступом в Интернет

В ряде штатов США зафиксированы массовые отключения телефонной связи и интернета, доступ к которому предоставлялся одной из крупнейших телекоммуникационных компаний страны, сообщает Associated Press.

Проблемы со связью затронули клиентов CenturyLink от Калифорнии до Нью-Йорка, однако в основном массовые отключения коснулись жителей западных штатов, передает ТАСС.

Компания CenturyLink подтвердила множественные перебои связи, заверив, что «инженеры и технические специалисты работают над устранением проблемы».

Провайдер отметил, что неполадки сказались на работе ряда правительственных ведомств, включая департамент образования штата Айдахо, где отключилась телефонная связь.

Кроме того, в одном из медицинских центров Колорадо врачи лишились доступа к электронным медицинским записям пациентов, а в штате Монтана клиенты некоторых банков пожаловались на проблемы с работой банкоматов.

Представитель американской Федеральной комиссии по связи Джессика Розенворсел подтвердила, что проблемы со связью у клиентов CenturyLink наблюдаются «по всей стране», отметив, что ведомство должно провести расследование на этот счет.

Напомним, в середине декабря в Госдуму внесли законопроект, защищающий Россию от отключения интернета.