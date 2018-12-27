Трамп заявил об умении американских военных побеждать

Взгляд
27 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 16:17  |  vz.ru
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
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Самые успешные комики в большой политике

Комедийный актер Зеленский обещает решить проблему Донбасса миромФото: Кинокомпания "Централ Партнершип"/ТАСС
Высока вероятность того, что следующим главой Украины будет комедиант не только по призванию, но и по профессии. Популярный комик Владимир Зеленский наконец-то высказался о своих президентских амбициях – они у него есть. Если гонка с его участием состоится, у Зеленского есть неплохие шансы на победу. Однако первым комиком во главе государства он не станет – такие уже есть, и не только в Европе. Подробности...
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Как должен выглядеть ВМФ России в ближайшем будущем

РПКСН пр. 955А на долгие годы станут основной морских стратегических ядерных сил РоссииФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Подводя итоги уходящего года, главком ВМФ России Владимир Королев рассказал, какие корабли составят основу океанских группировок российского военного флота. Попробуем такой прогноз на ближайшие 20–30 лет составить и мы. Сколько и каких именно основных кораблей требуется ВМФ России, в том числе, например, авианосцев? Подробности...
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Сможет ли Берлин помешать США разместить новые ядерные вооружения в Европе

Ракеты, «защищавшие Европу от русских», наводили ужас на немцевФото: archives.gov
Германия воспротивится размещению американских ядерных ракет в Европе, объявил глава немецкой дипломатии Хайко Маас. Понятен страх немцев перед такой «защитой от русской угрозы» по образцу 80-х годов прошлого века. Но есть ли у Берлина силы и возможности для того, чтобы устроить подобный бунт на натовском корабле? И можно ли считать фронду министра Мааса выражением мнения всей немецкой элиты?  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

Дмитрий Родионов, политолог
У белорусских партнеров есть два пути. Или реализовывать план, который сам «батька» предложил 20 лет назад, или посмотреть в сторону Запада. Если второй вариант – рекомендую изучить историю одного соседнего государства. Подробности...
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Как выходцы из ИГИЛ помогают воевать Киеву

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Британская The Times опубликовала статью о выходцах из террористического ИГИЛ, которые воюют на Украине против повстанцев Донбасса. Представьте, какой шум поднялся бы, если бы исламистов обнаружили с другой стороны фронта? Подробности...
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На Би-би-си дали слово «заместителю Геббельса» и «подручной Сатаны»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я бы еще раз пересмотрел работу Екатерины Андреевой. К ней нет вопросов. И не нравится ей в русском телевизоре то же самое, отчего и я его не могу долго слушать. Именно слушать этот задыхающийся речитатив с подвизгиванием. Подробности...
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    Главные победы России в 2018 году

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      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
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      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
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          Трамп заявил об умении американских военных побеждать

          27 декабря 2018, 16:01

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные, несущие службу на военных базах в Германии и Ираке, «знают, как побеждать».

          «Вернулся после визита в наши подразделения в Ираке и Германии. Одну вещь можно сказать наверняка: у нас невероятные люди, представляющие страну, люди, которые знают, как побеждать», – написал Трамп с своем Twitter.

          Трамп вместе с женой 26 декабря приехал в Ирак и провел встречу с военнослужащими США, после чего приехал на базу ВС Соединенных Штатов в Германии.

          Президент пояснил, что не собирается выводить войска из Ирака, эта страна, по словам американского лидера, может стать базой для операций против террористов в Сирии.

          После визита Трампа в Ирак у посольства США в Багдаде прогремели взрывы.


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