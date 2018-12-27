Трамп заявил об умении американских военных побеждать

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные, несущие службу на военных базах в Германии и Ираке, «знают, как побеждать».

«Вернулся после визита в наши подразделения в Ираке и Германии. Одну вещь можно сказать наверняка: у нас невероятные люди, представляющие страну, люди, которые знают, как побеждать», – написал Трамп с своем Twitter.

Трамп вместе с женой 26 декабря приехал в Ирак и провел встречу с военнослужащими США, после чего приехал на базу ВС Соединенных Штатов в Германии.

Президент пояснил, что не собирается выводить войска из Ирака, эта страна, по словам американского лидера, может стать базой для операций против террористов в Сирии.

После визита Трампа в Ирак у посольства США в Багдаде прогремели взрывы.