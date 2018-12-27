Трамп прилетел из Ирака на военную базу США в Германии

Глава американского государства Дональд Трамп прибыл на авиабазу Рамштайн в Германии, сообщают информационные агентства.

Трамп и его супруга Меланья поприветствовали военных США – Рамштайн является крупнейшим опорным пунктом американских ВВС за пределами страны, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Перед этим Трамп и его жена посетили Ирак, где также встретились с американскими военными.