Взрывы прогремели у посольства США в Ираке после визита Трампа

Несколько минометных снарядов разорвались вблизи здания посольства США в Багдаде после завершения поездки американского президента Дональда Трампа в Ирак.

Взрывы произошли в особо охраняемой «зеленой зоне» Багдада, передает ТАСС со ссылкой на портал Shafaq News.

В ответ на атаку охранники посольства сделали предупредительные выстрелы.



Пока посольство США никак официально не прокомментировало инцидент.

В среду Трамп и его жена посетили Ирак, где встретились с американскими военными. Он заявил, что не собирается выводить войска из Ирака.

Трамп признался, что ему было неспокойно лететь в Ирак.